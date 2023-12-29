Корниенко об идее отправить нардепов на фронт
Киев • УНН
Александр Корниенко заявил, что нет юридических оснований для мобилизации народных депутатов, но признает общественный запрос на большую подотчетность парламентариев на фоне политического недовольства в Украине.
Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко прокомментировал идею отправить нардепов на фронт. В частности, он отметил, что юридических оснований мобилизовать депутатов нет. Однако наличие такого запроса в обществе свидетельствует о недовольстве украинцев процессами, происходящими в политическом поле. Об этом пишет УНН, со ссылкой на интервью Корниенко для Радио Радио Свобода.
Наверное, в законе о военном положении и о воинском обязательстве мы можем забрать отсрочку (для депутатов - ред.). Но я не уверен, что Конституция это позволит... Я не знаю, как этого достичь, но это запрос на то, чтобы депутаты меньше давали поводов их считать кем-то плохим, этот запрос точно есть в обществе.
Детали
Корниенко отметил, что к решению этого вопроса следует учесть ряд юридических и этических моментов. Однако, он также отметил, что недееспособный парламент может поставить под угрозу процесс украинской евроинтеграции.
90% технической составляющей евроинтеграции - это голосование... Если парламент постепенно будет терять депутатов, то он рано или поздно дойдет до отметки в 300. И это не будет соответствовать критериям вступления в ЕС, НАТО и так далее... Как нам поможет выиграть войну батальон из 200 депутатов, который в это время не будет голосовать, и мы не будем продвигаться по другим целям?
Он также добавил, что не стоит исключать из аспекта мобилизации депутатов и момент политической борьбы во время войны. Корниенко отметил, что политические игрища часто дают минус не только конкретному оппоненту, но и ухудшают общий имидж народных избранников.
Оно (элементы политической борьбы - ред.) дает минусы не только оппонентам друг-другу, но и всем нам, как учреждению, как организации.
Контекст
На днях бывший Генеральный прокурор Украины Игорь Луценко, комментируя новый законопроект об изменениях в мобилизации, указал на то, что им парламент "направит на фронт еще несколько сотен тысяч человек, из которых какая-то часть погибнет". Поэтому он предложил народным депутатам направить по 10% мужчин от каждой фракции на фронт на полгода, "чтобы показать другим гражданам, как надо делать".
После того, как начала полномасштабного вторжения ряд народных депутатов, таких как Роман Лозинский и Роман Костенко ("Голос") и Михаил Забродский ("Европейская солидарность") присоединились или вернулись в Вооруженные силы Украины. В сентябре 2023 года издание "Чесно" также исследовало, сколько депутатов местных советов ушли на фронт.
С другой стороны, издание NGL.media на днях обнародовало данные, по которым по меньшей мере трое бывших народных депутатов выехали за границу в качестве волонтеров и не вернулись.
Корниенко об идее отправить нардепов на фронт
Александр Корниенко заявил, что нет юридических оснований для мобилизации народных депутатов, но признает общественный запрос на большую подотчетность парламентариев на фоне политического недовольства в Украине.
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