Корректировал ракетные удары по Запорожью: задержан агент фсб

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"Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию по разоблачению и задержанию агента фсб, который разведывал места дислокации и перемещения подразделений Сил обороны Украины вблизи южного фронта. Также он собирал информацию о результатах вражеских обстрелов по объектам гражданской и критической инфраструктуры Запорожья", – говорится в сообщении.

Детали

По данным СБУ, в случае захвата города агрессоры обещали своему стороннику одну из руководящих "должностей" в оккупационной администрации.

"А сам злоумышленник планировал присоединиться к так называемым "расстрельным группам" захватчиков, чтобы пытать и убивать украинских защитников, в том числе бойцов местных добровольческих формирований", – говорится в сообщении.

Установлено, что предателя завербовал кадровый сотрудник 5 службы фсб для проведения разведывательно-подрывной деятельности в прифронтовых территориях региона.

В СБУ информируют, что прежде всего российскую спецслужбу интересовали сведения о расположении подразделений ВСУ, количестве их личного состава и техники, "отчетах" о ракетных ударах по городской застройке.

Для передачи разведданных агент применял специально созданный анонимный Телеграм-канал. В своих "докладах" описывал наблюдения, сопровождая их фотофиксацией объектов.

"Полученные материалы оккупанты использовали для корректировки огневых ударов по Запорожью и планирования диверсий. За выполнение преступных задач злоумышленник получал от своего куратора деньги через электронные переводы", – говорится в сообщении.

Кроме того, во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили:

• мобильные телефоны, которые использовались для коммуникации с российским "координатором";

• банковскую карту, куда поступали деньги от фсб.

Задержанному сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Дополнение

Служба безопасности Украины задержала корректировщика ракетных ударов по аэропорту Кривого Рога.