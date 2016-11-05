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15 марта, 19:03 • 114423 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164437 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136667 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129248 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112235 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105121 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101186 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Корейцы в очередной раз выступили за отставку президента

Корейцы в очередной раз выступили за отставку президента

Киев • УНН

 • 10886 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Десятки тысяч корейцев вновь потребовали отставки президента Пак Кын Хе на демонстрации в Сеуле. Она извинилась за скандал с ее подругой, но это не изменило настроения протестующих, передает УНН со ссылкой на DEIFI.

По данным полиции, в демонстрации приняли участие более 40 000 человек. Некоторые наблюдатели, а также организаторы, которые надеялись собрать стотысячную акцию, утверждают, что людей пришло намного больше.
Безопасность на демонстрации обеспечивали более 17 000 сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, что Пак Кын Хе подозревают в том, что она позволяла своей давней подруге вмешиваться в государственные дела: передавала ей важную и секретную документацию, включая тексты своих выступлений, и позволяла вносить в них поправки, непосредственно влияя тем самым на политику и экономику страны.

Как сообщал УНН, тысячи людей вышли на акцию протеста в Сеуле с требованием отставки президента Южной Кореи Пак Кын Хе .

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