Корейцы в очередной раз выступили за отставку президента
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Десятки тысяч корейцев вновь потребовали отставки президента Пак Кын Хе на демонстрации в Сеуле. Она извинилась за скандал с ее подругой, но это не изменило настроения протестующих, передает УНН со ссылкой на DEIFI.
По данным полиции, в демонстрации приняли участие более 40 000 человек. Некоторые наблюдатели, а также организаторы, которые надеялись собрать стотысячную акцию, утверждают, что людей пришло намного больше.
Безопасность на демонстрации обеспечивали более 17 000 сотрудников правоохранительных органов.
Напомним, что Пак Кын Хе подозревают в том, что она позволяла своей давней подруге вмешиваться в государственные дела: передавала ей важную и секретную документацию, включая тексты своих выступлений, и позволяла вносить в них поправки, непосредственно влияя тем самым на политику и экономику страны.
Как сообщал УНН, тысячи людей вышли на акцию протеста в Сеуле с требованием отставки президента Южной Кореи Пак Кын Хе .