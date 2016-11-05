Корейцы в очередной раз выступили за отставку президента

По данным полиции, в демонстрации приняли участие более 40 000 человек. Некоторые наблюдатели, а также организаторы, которые надеялись собрать стотысячную акцию, утверждают, что людей пришло намного больше.

Безопасность на демонстрации обеспечивали более 17 000 сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, что Пак Кын Хе подозревают в том, что она позволяла своей давней подруге вмешиваться в государственные дела: передавала ей важную и секретную документацию, включая тексты своих выступлений, и позволяла вносить в них поправки, непосредственно влияя тем самым на политику и экономику страны.

Как сообщал УНН, тысячи людей вышли на акцию протеста в Сеуле с требованием отставки президента Южной Кореи Пак Кын Хе .