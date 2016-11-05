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Корейці вкотре виступили за відставку президента

Корейці вкотре виступили за відставку президента

Київ • УНН

 • 10886 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Десятки тисяч корейців знову зажадали відставки президента Пак Кін Хе на демонстрації в Сеулі. Вона вибачилась через скандал з її подругою, але це не змінило настрою протестувальників, передає УНН з посиланням на DEIFI.

За даними поліції, в демонстрації взяли участь понад 40 тисяч осіб. Деякі спостерігачі, а також організатори, які сподівалися зібрати 100-тисячну акцію, стверджують, що людей прийшло набагато більше.
Безпеку на демонстрації забезпечували понад 17 тисяч співробітників правоохоронних органів.

Нагадаємо, що Пак Кін Хе підозрюють у тому, що вона дозволяла своїй давній подрузі втручатися в державні справи: передавала їй важливу і секретну документацію, включаючи тексти своїх виступів, і дозволяла вносити в них правки, безпосередньо впливаючи тим самим на політику та економіку країни.

Як повідомляв УНН, тисячі людей вийшли на акцію протесту в Сеулі з вимогою відставки президента Південної Кореї Пак Кин Хе.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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