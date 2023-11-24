Корея передала Украине четыре механизированные машины для разминирования

Корейская компания передала украинским спасателям 4 машины для механизированного разминирования. Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет УНН.

Еще +4 машины механизированного разминирования будут помогать саперам в очистке наших земель от взрывоопасных предметов. ГСЧС Украины получила их от Корейского международного кооперативного агентства в рамках сотрудничества. сообщил Клименко.

Детали

Корейцы предоставили украинским спасателям машины MV-4 и MV-10 компании DOK ING - это дистанционные комплексы для разминирования территории. Они используются для обезвреживания противотанковых, противопехотных мин и других боеприпасов.

Всего на оснащении ГСЧС сейчас 24 единиц такой техники. Полученные сегодня направят для разминирования в Днепропетровскую и Черниговскую области.

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