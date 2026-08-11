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Корецкий стремится получить возможный максимум от выполнения Ukraine Facility - дал поручение министрам

Киев • УНН

 • 1340 просмотра

Премьер-министр провёл совещание по обязательствам в рамках Ukraine Facility, определив проблемные направления и сроки. Украина уже привлекла 29,5 млрд евро из предусмотренных планом 46,8 млрд евро.

Корецкий стремится получить возможный максимум от выполнения Ukraine Facility - дал поручение министрам

Правительство стремится ускорить выполнение обязательств в рамках Ukraine Facility для получения максимального финансирования, уже сейчас необходимо закрыть обязательства и выполнить условия третьего квартала, заявил Премьер-министр Сергей Корецкий во вторник в социальных сетях, пишет УНН.

Правительство ускорит работу для выполнения обязательств в рамках Ukraine Facility, чтобы получить максимально возможный объем финансирования от партнеров

- написал Корецкий.

Это критически необходимый для страны ресурс, отметил он.

"На совещании с министрами, ответственными за конкретные направления, детально проанализировали текущую ситуацию — какие обязательства уже выполнены, какие просрочены, где есть проблемные места и как их решить. Отдельно разобрали шаги, которые уже сейчас создают риск недополучения средств", - указал Премьер.

Он подчеркнул, что "уже сейчас нам необходимо закрыть обязательства и выполнить условия третьего квартала. Правительство должно работать на опережение и обеспечить каждое возможное поступление внешней помощи".

"По итогам совещания даны соответствующие поручения. Определили конкретные сроки и ответственных по каждому проблемному направлению. По состоянию на сегодня Украина уже привлекла 29,5 млрд евро из предусмотренных Украинским планом 46,8 млрд евро", - сообщил Корецкий.

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Юлия Шрамко

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