Корецкий стремится получить возможный максимум от выполнения Ukraine Facility - дал поручение министрам
Киев • УНН
Премьер-министр провёл совещание по обязательствам в рамках Ukraine Facility, определив проблемные направления и сроки. Украина уже привлекла 29,5 млрд евро из предусмотренных планом 46,8 млрд евро.
Правительство стремится ускорить выполнение обязательств в рамках Ukraine Facility для получения максимального финансирования, уже сейчас необходимо закрыть обязательства и выполнить условия третьего квартала, заявил Премьер-министр Сергей Корецкий во вторник в социальных сетях, пишет УНН.
Правительство ускорит работу для выполнения обязательств в рамках Ukraine Facility, чтобы получить максимально возможный объем финансирования от партнеров
Это критически необходимый для страны ресурс, отметил он.
"На совещании с министрами, ответственными за конкретные направления, детально проанализировали текущую ситуацию — какие обязательства уже выполнены, какие просрочены, где есть проблемные места и как их решить. Отдельно разобрали шаги, которые уже сейчас создают риск недополучения средств", - указал Премьер.
Он подчеркнул, что "уже сейчас нам необходимо закрыть обязательства и выполнить условия третьего квартала. Правительство должно работать на опережение и обеспечить каждое возможное поступление внешней помощи".
"По итогам совещания даны соответствующие поручения. Определили конкретные сроки и ответственных по каждому проблемному направлению. По состоянию на сегодня Украина уже привлекла 29,5 млрд евро из предусмотренных Украинским планом 46,8 млрд евро", - сообщил Корецкий.
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