Корректировщика огня террористов "ДНР" приговорили к шести годам
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Донецкой области до шести лет осудили мужчину, который корректировал места необходимого артиллерийского обстрела террористами украинских военнослужащих. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Завершено судебное разбирательство уголовного производства в отношении 57-летнего жителя г.Авдеевки, который в течение июля-августа 2015 года сотрудничал с представителями террористической организации "ДНР".
Пособник террористов регулярно по телефону передавал боевикам данные о местах дислокации и перемещении военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины, а также других военных формирований, участвующих в проведении антитеррористической операции в г.Авдеевка Донецкой области. Кроме этого установлено, что мужчина корректировал места необходимого артиллерийского обстрела террористами украинских военнослужащих.
Указанные действия были прекращены сотрудниками СБУ в связи с его задержанием в октябре 2015 года.
За совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической группы или террористической организации) УК Украины пособник осужден к шести годам лишения свободы.