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Корегувальника вогню терористів "ДНР" засудили до шести років

Корегувальника вогню терористів "ДНР" засудили до шести років

Київ • УНН

 • 11598 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. На Донеччині до шести років засудили чоловіка, що корегував місця необхідного артилерійського обстрілу терористами українських військовослужбовців. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Завершено судовий розгляд кримінального провадження стосовно 57-річного жителя м. Авдіївки, який протягом липня-серпня 2015 року співпрацював з представниками терористичної організації “ДНР”.

Посібник терористів регулярно по телефону передавав бойовикам данні щодо місць дислокації та переміщення військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України, а також інших військових формувань, які беруть участь у проведен­ні антитерористичної операції в м. Авдіївка Донецької області. Окрім цього встановлено, що чоловік корегував місця необхідного артилерійського обстрілу терористами українських військовослужбовців.

Зазначені дії були припинені співробітниками СБУ у зв’язку з його затриманням у жовтні 2015 року.

За скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації) КК України його засуджено до шести років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

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