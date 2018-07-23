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Корабли НАТО проведут совместные учения с ВМС ВСУ в Черном море

Корабли НАТО проведут совместные учения с ВМС ВСУ в Черном море

Киев  •  УНН

 • 14459 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 23 июля. УНН. В морской порт Одессы с визитом прибыли корабли Североатлантического альянса. Об этом сообщили в пресс-центре командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Сегодня утром в порт прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) - фрегат Королевских ВМС Нидерландов DE RUYTER, фрегат Турецкой Республики FATIH, фрегат МС Румынии REGELE FERDINAND, и Постоянной противоминной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMCMG2) - вспомогательное судно ВМС ФРГ RHEIN, минный тральщик ВМС Турции ANAMUR и минный тральщик МС Румынии LUPU DINESCU.

"Согласно программе проведено протокольную встречу иностранной делегации с командующим Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмиралом Игорем Воронченко. Стороны подчеркнули важность развития сотрудничества между украинскими ВМС и НАТО, флотами стран-партнеров с точки зрения повышения совместимости и укрепления безопасности в Черноморском регионе", - говорится в сообщении.

Корабли будут открыты для посещения жителями и гостями города 24 и 25 июля. Экипажи кораблей ждет культурная программа.

Как планируется, после завершения визита корабли указанных групп НАТО совместно с ВМС ВСУ проведут в Черном море тренировки типа PASSEX.

Напомним, в морской порт Одессы зашли военные корабли НАТО.

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