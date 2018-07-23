Кораблі НАТО проведуть спільні навчання з ВМС ЗСУ у Чорному морі

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ОДЕСА-КИЇВ. 23 липня. УНН. До морського порту Одеси із візитом прибули кораблі Північноатлантичного Альянсу. Про це повідомили у прес-центрі командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, передає УНН.

Сьогодні вранці до порту прибули кораблі Постійної військово-морської групи НАТО №2 (SNMG2) - фрегат Королівських ВМС Нідерландів DE RUYTER, фрегат Турецької Республіки FATIH, фрегат МС Румунії REGELE FERDINAND, та Постійної протимінної військово-морської групи НАТО № 2 (SNMCMG2) - допоміжне судно ВМС ФРН RHEIN, мінний тральщик ВМС Туреччини ANAMUR та мінний тральщик МС Румунії LUPU DINESCU.

"Згідно з програмою проведено протокольну зустріч іноземної делегації з командувачем Військово-Морських Сил ЗС України віце-адміралом Ігорем Воронченком. Сторони наголосили на важливості розвитку співробітництва між українськими ВМС і НАТО, флотами країн-партнерів з точки зору підвищення взаємосумісності та зміцнення безпеки у Чорноморському регіоні", - йдеться у повідомленні.

Кораблі будуть відкриті для відвідування мешканцями та гостями міста 24 та 25 липня. На екіпажі кораблів чекає культурна програма.

Як планується, по завершенню візиту кораблі зазначених груп НАТО спільно з ВМС ЗСУ проведуть у Чорному морі тренування типу PASSEX.

Нагадаємо, до морського порту Одеси зайшли військові кораблі НАТО

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