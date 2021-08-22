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Корабль ВМС страны НАТО направляется в Одессу для участия в морском параде

Корабль ВМС страны НАТО направляется в Одессу для участия в морском параде

Киев  •  УНН

 • 25604 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Корабль военно-морских сил Румынии направляется в Одессу для участия в военно-морском параде по случаю 30-летия Независимости Украины. Об этом сообщают ВМС Румынии, передает УНН.

Цитата:

“Корвет „Контр-адмирал Хория Мачеллариу“ (бортовой номер 265) вышел сегодня, 22 августа, из военного порта Мангалия для участия в праздничных мероприятиях, организованных в Одесском порту по случаю празднования Дня Независимости Украины”, — говорится в сообщении.

Детали

Как отмечают в ВМС, румынский корвет примет участие в учениях и военно-морском параде вместе с кораблями принимающей страны, а также кораблями из Италии, Болгарии, Турции и Грузии. Добавим В рамках празднования 30-й годовщины Независимости Украины Военно-морские силы ВС Украины продемонстрируют свои возможности, в частности, на внешнем рейде морского порта Одесса и реке Днепр в городе Киев. 

Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия будут проходить 24 августа как в Одессе, так и в других населенных пунктах Украины. Часть техники и личного состава будет представлять национальный военный флот в Киеве, столице Украины. В частности в Одессе, вблизи пляжа Ланжерон, жители и гости города смогут увидеть торжественное прохождение боевой техники (кораблей, пролет авиации, и другие). Также ранее стало известно, что в военно-морском параде примут участие ВМС государств-членов и партнеров НАТО.

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