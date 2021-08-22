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Корабель ВМС країни НАТО прямує до Одеси для участі в морському параді

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Корабель військово-морських сил Румунії направляється в Одесу для участі у військово-морському параді з нагоди 30-річчя Незалежності України. Про це повідомляють ВМС Румунії, передає УНН.

Цитата:

"Корвет "Контр-адмірал Хорія Мачелларіу" (бортовий номер 265) вийшов сьогодні, 22 серпня, з військового порту Мангалія для участі в святкових заходах, організованих в Одеському порту з нагоди святкування Дня Незалежності України", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Як відзначають в ВМС, румунський корвет візьме участь в навчаннях і військово-морському параді разом з кораблями приймаючої країни, а також суднами з Італії, Болгарії, Туреччини і Грузії. Додамо В рамках святкування 30-ї річниці Незалежності України Військово-морські сили Збройних Сил України продемонструють свої можливості, зокрема, на зовнішньому рейді морського порту Одеса і на річці Дніпро в місті Київ.

Раніше повідомлялося, що святкові заходи відбуватимуться 24 серпня як в Одесі, так і в інших населених пунктах України. Частина техніки і особового складу представлятиме національний військовий флот в Києві, столиці України. Зокрема в Одесі, поблизу пляжу Ланжерон, жителі та гості міста зможуть побачити урочисте проходження бойової техніки (кораблів, проліт авіації, і інші). Також раніше стало відомо, що у військово-морському параді візьмуть участь ВМС держав-членів і партнерів НАТО.

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