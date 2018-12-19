Британский военный корабль вошел в порт Одессы

"19 декабря, между 10:00 и 11:00 утра в гавань Одесского порта вошел разведывательный корабль HMS Echo (H87) британского Королевского военно-морского флота. Договоренность об этом визите была достигнута 21 ноября 2018 года во время пребывания в Лондоне министра обороны Украины Степана Полторака. Тогда, выражая поддержку Украине, госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил, что в Черное море будет направлен корабль "для обеспечения свободы мореплавания в регионе", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 17 декабря, в Черное море вошел корабль HMS Echo (H87) Королевского военно-морского флота Великобритании.



