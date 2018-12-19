Британський військовий корабель увійшов до порту Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Сьогодні, 19 грудня, до Одеського порту увійшов розвідувальний корабель британського Королівського військово-морського флоту HMS Echo (H87). Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Одеського морського порту.
"19 грудня, між 10 і 11 годинами ранку у гавань Одеського порту увійшов розвідувальний корабель HMS Echo (H87) британського Королівського військово-морського флоту. Домовленість про цей візит була досягнута 21 листопада 2018 року під час перебування в Лондоні міністра оборони України Степана Полторака. Тоді, висловлюючи підтримку Україні, держсекретар з питань оборони Великої Британії Гевін Вільямсон оголосив, що у Чорне море буде направлений корабель "для забезпечення свободи мореплавання в регіоні", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора, 17 грудня, до Чорного моря увійшов корабель HMS Echo (H87) Королівського військово-морського флоту Великої Британії.