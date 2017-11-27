Копию главной работы Чарльза Дарвина авторскими пометками продадут с аукциона

Торги проведет аукционный дом Christie's 13 декабря в Лондоне. Организаторы рассчитывают продать копию работы Дарвина по цене от 300 тыс. фунтов стерлингов до 500 тыс. фунтов стерлингов.

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По словам специалиста Christie's, работа с личными пометками Дарвина выставляется на торги впервые. Ранее копия первого издания "Происхождения видов" без рукописных записей ушла с молотка аукционного дома за 269 тыс. фунтов стерлингов.

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Научная работа "Происхождение видов путем естественного отбора, или сохранение избранных пород в борьбе за жизнь" вышла в свет в ноября 1859 года и стала основой эволюционной теории. В своей работе Дарвин приводит аргументы того, что развитие групп организмов происходит благодаря естественному отбору и демонстрирует изменчивость разных видов растений и животных.

Напомним, в Турции решили прекратить преподавание в школах эволюционной теории Чарльза Дарвина. Как заявили представители образовательного ведомства, она слишком контроверсийная и сложная для понимания.