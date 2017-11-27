Копію головної роботи Чарльза Дарвіна з авторськими помітками продадуть з аукціону

Торги проведе аукціонний будинок Christie's 13 грудня в Лондоні. Організатори розраховують продати копію роботи Дарвіна за ціною від 300 тис. фунтів стерлінгів до 500 тис. фунтів стерлінгів.

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За словами фахівця Christie's, робота з особистими помітками Дарвіна виставляється на торги вперше. Раніше копія першого видання "Походження видів" без рукописних записів пішла з молотка аукціонного будинку за 269 тис. фунтів стерлінгів.

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Наукова праця "Походження видів шляхом природного відбору, або збереження обраних порід в боротьбі за життя" вийшла у світ в листопаді 1859 року і стала основою еволюційної теорії. У своїй роботі Дарвін наводить аргументи того, що розвиток груп організмів відбувається завдяки природному відбору і демонструє мінливість різних видів рослин і тварин.

Нагадаємо, у Туреччині вирішили припинити викладання у школах еволюційної теорії Чарльза Дарвіна. Як заявили представники освітнього відомства, вона надто контроверсійна та складна для розуміння.