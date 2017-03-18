Копатели янтаря разблокировали международную трассу в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 18 марта. УНН. Акцию протеста возле поселка Клесов прекратили нелегальные копатели янтаря. Об этом корреспонденту УНН сообщила инспектор отдела коммуникации управления НП в Ровенской области Ольга Олийнык.
По ее словам, протестующие провели это без выполнения каких-либо требований.
"Движение по международной трассе Киев-Ковель восстановлено. Километровые пробки начинают исчезать", - добавила Ольга Олийнык.
В то же время в ведомстве отметили, что сегодня Ровенский городской суд в 20:00 будет избирать меру пресечения для 43-летнего организатора сопротивления полиции. Инцидент имел место 16 марта вблизи поселка Клесов, когда при задержании силовикам оказывали сопротивление 30 человек в балаклавах.
В полицию бросали камни и пустые бутылки. Во время преследования раздались выстрелы из травматического оружия, одна пуля застряла в бронежилете спецназовца. Организатора и подстрекателя копателей задержали.
Как сообщал УНН, сегодня нелегальные копатели перекрыли международную трассу Киев-Ковель вблизи поселка Клесов. Одно из основных требований полсотни людей - позволить добычу янтаря и освободить задержанного в четверг жителя Клесова, который подстрекал к сопротивлению работникам полиции во время изъятия мотопомп. Акция протеста проходила мирно.