Копатели янтаря разблокировали международную трассу в Ровенской области

По ее словам, протестующие провели это без выполнения каких-либо требований.

"Движение по международной трассе Киев-Ковель восстановлено. Километровые пробки начинают исчезать", - добавила Ольга Олийнык.

В то же время в ведомстве отметили, что сегодня Ровенский городской суд в 20:00 будет избирать меру пресечения для 43-летнего организатора сопротивления полиции. Инцидент имел место 16 марта вблизи поселка Клесов, когда при задержании силовикам оказывали сопротивление 30 человек в балаклавах.

В полицию бросали камни и пустые бутылки. Во время преследования раздались выстрелы из травматического оружия, одна пуля застряла в бронежилете спецназовца. Организатора и подстрекателя копателей задержали.

Как сообщал УНН, сегодня нелегальные копатели перекрыли международную трассу Киев-Ковель вблизи поселка Клесов. Одно из основных требований полсотни людей - позволить добычу янтаря и освободить задержанного в четверг жителя Клесова, который подстрекал к сопротивлению работникам полиции во время изъятия мотопомп. Акция протеста проходила мирно.