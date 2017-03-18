Копатели янтаря разблокировали международную трассу в Ровенской области

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 50919 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107517 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122909 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182093 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132775 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126393 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118510 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106596 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107620 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103942 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Копатели янтаря разблокировали международную трассу в Ровенской области

Копатели янтаря разблокировали международную трассу в Ровенской области

Киев  •  УНН

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РОВНО-КИЕВ. 18 марта. УНН. Акцию протеста возле поселка Клесов прекратили нелегальные копатели янтаря. Об этом корреспонденту УНН сообщила инспектор отдела коммуникации управления НП в Ровенской области Ольга Олийнык.

По ее словам, протестующие провели это без выполнения каких-либо требований.

"Движение по международной трассе Киев-Ковель восстановлено. Километровые пробки начинают исчезать", - добавила Ольга Олийнык.

В то же время в ведомстве отметили, что сегодня Ровенский городской суд в 20:00 будет избирать меру пресечения для 43-летнего организатора сопротивления полиции. Инцидент имел место 16 марта вблизи поселка Клесов, когда при задержании силовикам оказывали сопротивление 30 человек в балаклавах.

В полицию бросали камни и пустые бутылки. Во время преследования раздались выстрелы из травматического оружия, одна пуля застряла в бронежилете спецназовца. Организатора и подстрекателя копателей задержали.

Как сообщал УНН, сегодня нелегальные копатели перекрыли международную трассу Киев-Ковель вблизи поселка Клесов. Одно из основных требований полсотни людей - позволить добычу янтаря и освободить задержанного в четверг жителя Клесова, который подстрекал к сопротивлению работникам полиции во время изъятия мотопомп. Акция протеста проходила мирно.

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