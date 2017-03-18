Копачі бурштину розблокували міжнародну трасу на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 18 березня. УНН. Акцію протесту поблизу селища Клесів припинили нелегальні копачі бурштину. Про це кореспонденту УНН повідомила інспектор відділу комунікації управління НП у Рівненській області Ольга Олійник.
За її словами, протестувальники здійснили це без виконання жодних вимог.
“Рух міжнародною трасою Київ-Ковель відновлено. Кілометрові затори починають зникати”, — додала Ольга Олійник.
Водночас у відомстві зауважили, що сьогодні Рівненський міський суд сьогодні о 20:00 обиратиме запобіжний захід для 43-річного організатора опору поліції. Інцидент мав місце 16 березня поблизу селища Клесів, коли під час затримання силовикам чинили опір 30 осіб у балаклавах.
В поліцію кидали каміння та порожні пляшки. Під час переслідування пролунали постріли з травматичної зброї, одна куля застрягла в бронежилеті спецпризначенця. Організатора та підбурювача копачів затримали.
Як повідомляв УНН, сьогодні нелегальні копачі перекрили міжнародну трасу Київ-Ковель поблизу селища Клесів. Одна з основних вимог півсотні людей — дозволити видобуток бурштину та звільнити затриманого в четвер жителя Клесова, який підбурював до опору працівникам поліції під час вилучення мотопомп. Акція протесту відбувалася мирно.