Копачі бурштину розблокували міжнародну трасу на Рівненщині

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РІВНЕ-КИЇВ. 18 березня. УНН. Акцію протесту поблизу селища Клесів припинили нелегальні копачі бурштину. Про це кореспонденту УНН повідомила інспектор відділу комунікації управління НП у Рівненській області Ольга Олійник.

За її словами, протестувальники здійснили це без виконання жодних вимог.

“Рух міжнародною трасою Київ-Ковель відновлено. Кілометрові затори починають зникати”, — додала Ольга Олійник.

Водночас у відомстві зауважили, що сьогодні Рівненський міський суд сьогодні о 20:00 обиратиме запобіжний захід для 43-річного організатора опору поліції. Інцидент мав місце 16 березня поблизу селища Клесів, коли під час затримання силовикам чинили опір 30 осіб у балаклавах.

В поліцію кидали каміння та порожні пляшки. Під час переслідування пролунали постріли з травматичної зброї, одна куля застрягла в бронежилеті спецпризначенця. Організатора та підбурювача копачів затримали.

Як повідомляв УНН, сьогодні нелегальні копачі перекрили міжнародну трасу Київ-Ковель поблизу селища Клесів. Одна з основних вимог півсотні людей — дозволити видобуток бурштину та звільнити затриманого в четвер жителя Клесова, який підбурював до опору працівникам поліції під час вилучення мотопомп. Акція протесту відбувалася мирно.

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