Конвертцентр с оборотом 18 млн грн разоблачили в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Одессе правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра и изъяли более 18 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Во время следствия установлено, что в состав центра входили предприятия из г. Одесса с признаками фиктивности, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и обналичиванию средств.
В четверг, 10 ноября, с участием сотрудников прокуратуры области и УСБУ в области были проведены обыски, в ходе которых изъято финансовую и хозяйственную документацию, огнестрельное оружие (пистолет калибра 6,35 мм и помповое ружье 12 калибра), а также наличные средства, в том числе и иностранную валюту на общую сумму более 18 млн грн.
Сейчас правоохранители проверяют информацию относительно финансирования за указанные средства пророссийских Интернет-ресурсов, сепаратистских и террористических организаций.
Кроме того, прокуратура направила в суд ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество с целью обеспечения возмещения убытков и сохранения вещественных доказательств.
Досудебное расследование продолжается.