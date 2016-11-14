Конвертцентр с оборотом 18 млн грн разоблачили в Одессе

Во время следствия установлено, что в состав центра входили предприятия из г. Одесса с признаками фиктивности, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и обналичиванию средств.



В четверг, 10 ноября, с участием сотрудников прокуратуры области и УСБУ в области были проведены обыски, в ходе которых изъято финансовую и хозяйственную документацию, огнестрельное оружие (пистолет калибра 6,35 мм и помповое ружье 12 калибра), а также наличные средства, в том числе и иностранную валюту на общую сумму более 18 млн грн.



Сейчас правоохранители проверяют информацию относительно финансирования за указанные средства пророссийских Интернет-ресурсов, сепаратистских и террористических организаций.



Кроме того, прокуратура направила в суд ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество с целью обеспечения возмещения убытков и сохранения вещественных доказательств.



Досудебное расследование продолжается.