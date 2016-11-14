Конвертцентр з обігом 18 млн грн викрили в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Одесі правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру та вилучили понад 18 млн грн.Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.
Під час слідства установлено, що до складу центру входили підприємства з м. Одеса із ознаками фіктивності, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення коштів у готівку.
У четвер, 10 листопада, за участю співробітників прокуратури області та УСБУ в області проведено обшуки, у ході яких вилучено фінансову та господарську документацію, вогнепальну зброю (пістолет калібру 6,35 мм та помпову рушницю 12 калібру), а також готівкові кошти, у тому числі й іноземну валюту, на загальну суму понад 18 млн грн.
Наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо фінансування за вказані кошти проросійських Інтернет-ресурсів, сепаратистських та терористичних організацій.
Крім того, прокуратура скерувала до суду клопотання про накладення арешту на вилучене майно з метою забезпечення відшкодування збитків та збереження речових доказів.
Досудове розслідування триває.