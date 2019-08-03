Концертный тур Ширана стал самым кассовым в истории мировой музыкальной индустрии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Концертный тур британского музыканта Эда Ширана Divide установил рекорд, став самым кассовым в истории мировой музыкальной индустрии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Guardian.
Кассовые сборы пока не завершившегося турне превысили 736,7 млн долларов, а впереди у Ширана еще 12 концертов.
После своего завершения Divide, получивший название в честь третьей студийной пластинки музыканта, установит еще один рекорд - по числу поклонников, посетивших концерты исполнителя.
В общей сложности на его выступления в ходе затянувшегося на два с половиной года тура было продано 8,5 млн билетов.
По обоим показателям Ширан превзошел рекорды ирландской рок-группы U2. Кассовые сборы ее двухгодичного турне "U2 360°", проходившего с 2009 по 2011 год, составили 736,4 млн долларов, а число проданных билетов приближалось к 7,3 млн.
"Спасибо всем и каждому из тех, кто был на моих концертах. Осталось всего 12. Я никогда этого не забуду", - написал исполнитель на своей странице в Instagram.
К настоящему моменту 28-летний британец отыграл уже 243 концерта на пяти континентах.
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