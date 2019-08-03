Концертний тур Ширана став найкасовішим в історії світової музичної індустрії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Концертний тур британського музиканта Еда Ширана Divide встановив рекорд, ставши найкасовішим в історії світової музичної індустрії. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету The Guardian.
Касові збори турне, яке ще не завершилося, перевищили 736,7 млн доларів, а попереду у Ширана ще 12 концертів.
Після свого завершення Divide, який отримав назву на честь третьої студійної платівки музиканта, встановить ще один рекорд - за кількістю прихильників, які відвідали концерти виконавця.
В цілому на його виступи в ході тривалого два з половиною роки туру було продано 8,5 млн квитків.
За обома показниками Ширан перевершив рекорди ірландської рок-групи U2. Касові збори її дворічного турне "U2 360°", що проходив з 2009 по 2011 рік, склали 736,4 млн доларів, а число проданих квитків наближалося до 7,3 млн.
"Спасибі всім і кожному з тих, хто був на моїх концертах. Залишилося всього 12. Я ніколи цього не забуду", - написав виконавець на своїй сторінці в Instagram.
До теперішнього моменту 28-річний британець відіграв вже 243 концерту на п'яти континентах.
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