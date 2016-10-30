Концерн Yamaha выпустит свой первый серийный спорткар

Японский концерн Yamaha намерен выпустить свой первый серийный автомобиль в 2017 году. Об этом сообщили представители компании.

Концепт нового автомобиля не был еще представлен широкой публике, однако в компании рассказали о некоторых характеристиках новинки. Внешний вид позаимствован у Mazda Miata, однако оснащением новый спорткар не будет уступать уже имеющимся аналогам. При изготовлении автомобиля будут использоваться только облегченные виды металлов, поэтому вес не будет превышать 750 килограммов. Трансмиссия будет представлена ​​в трех различных вариантах в зависимости от модификации. Для салона спорткара будут использоваться только безопасные и природные материалы.

Японская компания Yamaha никогда не производила полноценную серию автомобилей. В основном с конвейера концерна сходили только комплектующие к болидам Формулы-1. В 2015 году была представлена ​​новинка Sports Concept, однако зрители раскритиковали внешний вид авто, поэтому дальше показа дело не пошло. Основным видом деятельности Yamaha является выпуск мотоциклов.