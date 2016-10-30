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Концерн Yamaha випустить свій перший серійний спорткар

Концерн Yamaha випустить свій перший серійний спорткар

Київ • УНН

 • 17304 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Японський концерн Yamaha має намір випустити свій перший серійний автомобіль в 2017 році. Про це повідомили представники компанії, передає УНН.

Японський концерн Yamaha має намір випустити свій перший серійний автомобіль в 2017 році. Про це повідомили представники компанії.

Концепт нового автомобіля не був ще представлений широкій публіці, однак в компанії розповіли про деякі характеристики новинки. Зовнішній вигляд запозичений у Mazda Miata, проте оснащенням новий спорткар не поступатиметься вже наявними аналогам. При виготовленні автомобіля будуть використовуватися лише полегшені види металів, тому вага не буде перевищувати 750 кілограмів. Трансмісія буде представлена ​​в трьох різних варіантах в залежності від модифікації. Для салону спорткара будуть використовуватися лише безпечні і природні матеріали.

Японська компанія Yamaha ніколи не виробляла повноцінну серію автомобілів. В основному з конвеєра концерну сходили лише комплектуючі до болідів Формули-1. У 2015 році була представлена ​​новинка Sports Concept, проте глядачі розкритикували зовнішній вигляд авто, тому далі показу справа не пішла. Основним видом діяльності Yamaha є випуск мотоциклів.

Українські Національні Новини

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