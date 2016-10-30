Концерн Yamaha випустить свій перший серійний спорткар
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Японський концерн Yamaha має намір випустити свій перший серійний автомобіль в 2017 році. Про це повідомили представники компанії, передає УНН.
Японський концерн Yamaha має намір випустити свій перший серійний автомобіль в 2017 році. Про це повідомили представники компанії.
Концепт нового автомобіля не був ще представлений широкій публіці, однак в компанії розповіли про деякі характеристики новинки. Зовнішній вигляд запозичений у Mazda Miata, проте оснащенням новий спорткар не поступатиметься вже наявними аналогам. При виготовленні автомобіля будуть використовуватися лише полегшені види металів, тому вага не буде перевищувати 750 кілограмів. Трансмісія буде представлена в трьох різних варіантах в залежності від модифікації. Для салону спорткара будуть використовуватися лише безпечні і природні матеріали.
Японська компанія Yamaha ніколи не виробляла повноцінну серію автомобілів. В основному з конвеєра концерну сходили лише комплектуючі до болідів Формули-1. У 2015 році була представлена новинка Sports Concept, проте глядачі розкритикували зовнішній вигляд авто, тому далі показу справа не пішла. Основним видом діяльності Yamaha є випуск мотоциклів.