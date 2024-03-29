Концепция "железной дороги на Луне" получила поддержку правительства США

Железнодорожная сеть на Луне, которая соединяет различные лунные базы, может быть реализована в течение следующего десятилетия после того, как правительственное агентство США одобрило концепцию развития. Об этом сообщает The Independent, передает УНН.

Детали

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) заключило контракт с компанией Northrop Grumman на разработку концепции сети железных дорог на поверхности Луны. Это соглашение было подписано в рамках программы изучения возможностей лунной архитектуры на ближайшие годы (LunA-10).

Цель плана - поддержка будущей "лунной экономики", которая будет формироваться по мере того, как мировые космические агентства определятся с присутствием на Луне.

Издание пишет, что Китай и США уже имеют программы по созданию лунных баз до конца десятилетия. Миссия NASA "Артемида" станет первой, которая "вернет" людей на Луну.

Это будет способствовать развитию космической экономики для Соединенных Штатов и международных партнеров говорится в заявлении Northrop Grumman.

Отмечается, что использование железнодорожного транспорта на Луне является перспективным. Это позволит автоматизировать логистические процессы, снизить риски для людей во время переезда между лунными базами и перемещения грузов.

Компания Northrop Grumman теперь будет работать над созданием прототипа полностью работоспособной лунной железнодорожной системы.

Компания будет изучать различные способы строительства, эксплуатации и ремонта сети поездов на Луне, что, вероятно, будет включать разработку роботов, способных выполнять ключевые задачи.

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