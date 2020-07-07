Контрабандисты в этом году уже пытались перевезти через границу почти 400 единиц оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. В этом году пограничники обнаружили и передали соответствующим органам почти 400 единиц оружия и 0,5 кг взрывчатых веществ. Об этом сообщили в Администрации Государственной пограничной службы Украины в ответ на информационный запрос УНН.
"В 2020 году во время незаконного перемещения через государственную границу органами охраны государственной границы обнаружено и передано соответствующим органам 393 единицы оружия", - говорится в ответе на запрос.
Также в этом году было выявлено и передано соответствующим органам 0,5 кг взрывчатых веществ при попытке незаконного перемещения их через государственную границу.
Напомним, с начала этого года пограничники обнаружили более 170 попыток незаконного перемещения через государственную границу оружия и 2 попытки перемещения взрывоопасных предметов.
Как сообщалось, в Луганской области сообщили о подозрении мужчине, который пытался вывезти в РФ оружие.