Контрабандисти цього року вже намагалися перевезти через кордон майже 400 одиниць зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. У цьому році прикордонники виявили та передали відповідним органам майже 400 одиниць зброї та 0,5 кг вибухових речовин. Про це повідомили в Адміністрації Державної прикордонної служби України у відповідь на інформаційний запит УНН.
“У 2020 році під час незаконного переміщення через державний кордон органами охорони державного кордону виявлено та передано відповідним органам 393 одиниці зброї”, — йдеться у відповіді на запит.
Також у цьому році було виявлено та передано відповідним органам 0,5 кг вибухових речовин при спробі незаконного переміщення їх через державний кордон.
Нагадаємо, з початку цього року прикордонники виявили понад 170 спроб незаконного переміщення через державний кордон зброї та 2 спроби переміщення вибухонебезпечних предметів.
Як повідомлялося, Луганщині повідомили про підозру чоловіку, який намагався вивезти до РФ зброю.