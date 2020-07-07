Контрабандисти цього року вже намагалися перевезти через кордон майже 400 одиниць зброї

“У 2020 році під час незаконного переміщення через державний кордон органами охорони державного кордону виявлено та передано відповідним органам 393 одиниці зброї”, — йдеться у відповіді на запит.

Також у цьому році було виявлено та передано відповідним органам 0,5 кг вибухових речовин при спробі незаконного переміщення їх через державний кордон.

Нагадаємо, з початку цього року прикордонники виявили понад 170 спроб незаконного переміщення через державний кордон зброї та 2 спроби переміщення вибухонебезпечних предметів.



Як повідомлялося, Луганщині повідомили про підозру чоловіку, який намагався вивезти до РФ зброю.



