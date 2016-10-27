Полиция задержала контрабандиста наркотиков на Львовщине
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Правоохранители задержали львовянина по подозрению в контрабанде наркотиков и прекурсоров. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.
Мужчина приобрел на территории Польши лекарства, содержащие наркотические средства и прекурсоры, и перевез контрабандным путем в Украину. Препараты человек скрыл под обшивкой салона авто.
Контрабандисту грозит лишение свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.
Проводится досудебное расследование.