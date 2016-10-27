Полиция задержала контрабандиста наркотиков на Львовщине

Мужчина приобрел на территории Польши лекарства, содержащие наркотические средства и прекурсоры, и перевез контрабандным путем в Украину. Препараты человек скрыл под обшивкой салона авто.

Контрабандисту грозит лишение свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.

Проводится досудебное расследование.