Контрабандиста наркотиків заарештували на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Суд заарештував 37-річного жителя Львівщини, який підозрюється у контрабанді наркотичних засобів та прекурсорів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.
Чоловік придбав в Польщі лікарські засоби, які містили наркотичні засоби та прекурсори, та перевіз контрабандною в Україну. Пакет із цими засобами, чоловік приховав під обшивкою салону власного автомобіля.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Жителю Львівщини загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з конфіскацією майна.