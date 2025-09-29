Контейнеровоз протаранил два моста в Германии
Контейнеровоз протаранил два моста через реку Мозель в Германии, повредив пять из сорока контейнеров. Водная полиция расследует причину инцидента, не обнаружив алкоголя у капитана.
Детали
Контейнеровоз протаранил два моста на реке Мозель ночью. Сначала он врезался в мост в Швайхе, а вскоре после этого - в мост в Лонгуйхе в районе Трир-Саарбург, сообщает водная полиция.
"Проникновения воды не было, и никто не пострадал, - говорится в сообщении. - Из 40 перевозимых контейнеров пять получили серьезные повреждения".
Сообщается, что два автомобильных моста были временно закрыты рано утром, пока эксперты осматривали мост на предмет возможных повреждений.
Водная полиция проверила капитана контейнеровоза, в состав которого входили нидерландское грузовое судно и баржа. Тест на алкоголь показал нулевой уровень алкоголя в крови. Впоследствии ему разрешили продолжить путь вниз по Мозелю - со всеми контейнерами на борту, включая пять поврежденных грузовых.
Точная причина аварии не ясна. Расследование продолжается. "Например, необходимо проверить данные о движении", - заявил представитель водной полиции. В таких случаях часто рассматривается навигационная ошибка, особенно "в темноте на узком водном пути".
