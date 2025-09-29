Контейнеровоз протаранил два моста в Германии

$41.480.01
48.410.31
ukenru
13:55 • 1774 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
12:39 • 12102 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
11:40 • 10929 просмотра
РФ хочет подключить ЗАЭС к своей энергосистеме, несмотря на риски ядерного инцидента – Сибига
11:33 • 18049 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
10:00 • 13709 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 18879 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 12074 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 27841 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 48490 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 70015 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.8м/с
63%
755мм
Популярные новости
В США в шасси самолета из Европы обнаружили мертвого безбилетного пассажира29 сентября, 06:18 • 16412 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года29 сентября, 07:05 • 25271 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева10:08 • 19131 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto10:29 • 16619 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto10:42 • 12118 просмотра
публикации
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
12:39 • 12082 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться11:33 • 18035 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto10:29 • 16643 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева10:08 • 19156 просмотра
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 75354 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрюс Кубилиус
Радослав Сикорский
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Европа
Германия
Реклама
УНН Lite
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы13:59 • 1044 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto10:42 • 12136 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года29 сентября, 07:05 • 25293 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 28462 просмотра
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 37976 просмотра
Актуальное
Хранитель
ТикТок
MIM-104 Patriot
Instagram
E-6 Mercury

Контейнеровоз протаранил два моста в Германии

Киев • УНН

 • 1542 просмотра

Контейнеровоз протаранил два моста через реку Мозель в Германии, повредив пять из сорока контейнеров. Водная полиция расследует причину инцидента, не обнаружив алкоголя у капитана.

Контейнеровоз протаранил два моста в Германии
Харальд Титтель / dpa

Контейнеровоз протаранил два моста через реку Мозель в Германии, пишет УНН со ссылкой на Spiegel.

Детали

Контейнеровоз протаранил два моста на реке Мозель ночью. Сначала он врезался в мост в Швайхе, а вскоре после этого - в мост в Лонгуйхе в районе Трир-Саарбург, сообщает водная полиция.

"Проникновения воды не было, и никто не пострадал, - говорится в сообщении. - Из 40 перевозимых контейнеров пять получили серьезные повреждения".

Сообщается, что два автомобильных моста были временно закрыты рано утром, пока эксперты осматривали мост на предмет возможных повреждений.

Водная полиция проверила капитана контейнеровоза, в состав которого входили нидерландское грузовое судно и баржа. Тест на алкоголь показал нулевой уровень алкоголя в крови. Впоследствии ему разрешили продолжить путь вниз по Мозелю - со всеми контейнерами на борту, включая пять поврежденных грузовых.

Точная причина аварии не ясна. Расследование продолжается. "Например, необходимо проверить данные о движении", - заявил представитель водной полиции. В таких случаях часто рассматривается навигационная ошибка, особенно "в темноте на узком водном пути".

Пляжам Галисии грозит экологическая катастрофа из-за миллионов гранул, которые потерял контейнеровоз в португальских водах08.01.24, 15:28 • 31529 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Германия