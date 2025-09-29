Контейнеровоз протаранив два мости у Німеччині
Київ • УНН
Контейнеровоз протаранив два мости через річку Мозель у Німеччині, пошкодивши п'ять із сорока контейнерів. Водна поліція розслідує причину інциденту, не виявивши алкоголю у капітана.
Контейнеровоз протаранив два мости через річку Мозель у Німеччині, пише УНН з посиланням на Spiegel.
Деталі
Контейнеровоз протаранив два мости на річці Мозель уночі. Спочатку він врізався у міст у Швайху, а невдовзі після цього - у міст у Лонгуйху в районі Трір-Саарбург, повідомляє водна поліція.
"Проникнення води не було, і ніхто не постраждав, - ідеться у повідомленні. - З 40 контейнерів, що перевозяться, п'ять отримали серйозні пошкодження".
Повідомляється, що два автомобільні мости були тимчасово закриті рано-вранці, поки експерти оглядали міст на предмет можливих пошкоджень.
Водна поліція перевірила капітана контейнеровозу, до складу якого входили нідерландське вантажне судно і баржа. Тест на алкоголь показав нульовий рівень алкоголю у крові. Згодом йому дозволили продовжити шлях вниз Мозелем – з усіма контейнерами на борту, включаючи п'ять пошкоджених вантажних.
Точна причина аварії не зрозуміла. Розслідування продовжується. "Наприклад, необхідно перевірити дані про рух", - заявив представник водної поліції. У таких випадках часто розглядається навігаційна помилка, особливо "в темряві на вузькому водному шляху".
Пляжам Галісії загрожує екологічна катастрофа через мільйони гранул, які втратив контейнеровоз у португальських водах08.01.24, 15:28 • 31530 переглядiв