Контактная группа сегодня проведет заседание в Минске

"В следующий раз 26 октября (состоится заседание контактной группы - ред.)", - сказал М.Сайдик.

Как сообщал УНН, советник главы СБУ Юрий Тандит рассказал, что во время заседания трехсторонней контактной группы будут подниматься вопросы безопасности, в частности отвода вооружения.