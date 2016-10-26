Контактная группа сегодня проведет заседание в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Очередная встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет сегодня в Минске. Об этом ранее сообщил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик, передает УНН.
"В следующий раз 26 октября (состоится заседание контактной группы - ред.)", - сказал М.Сайдик.
Как сообщал УНН, советник главы СБУ Юрий Тандит рассказал, что во время заседания трехсторонней контактной группы будут подниматься вопросы безопасности, в частности отвода вооружения.