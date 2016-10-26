Контактна група щодо Донбасу сьогодні проведе засідання у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовня. УНН. Чергова зустріч тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі пройде сьогодні у Мінську. Про це раніше повідомив спецпредставник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдик, передає УНН.
“Наступного разу 26 жовтня (відбудеться засідання контактної групи — ред.)”, - сказав М.Сайдік.
Як повідомляв УНН, радник голови СБУ Юрій Тандіт розповів, що під час засідання тристоронньої контактної групи будуть підніматися питання безпеки, зокрема відведення озброєння.