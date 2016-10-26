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"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами
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Контактна група щодо Донбасу сьогодні проведе засідання у Мінську

Контактна група щодо Донбасу сьогодні проведе засідання у Мінську

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовня. УНН. Чергова зустріч тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі пройде сьогодні у Мінську. Про це раніше повідомив спецпредставник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдик, передає УНН.

“Наступного разу 26 жовтня (відбудеться засідання контактної групи — ред.)”, - сказав М.Сайдік.

Як повідомляв УНН, радник голови СБУ Юрій Тандіт розповів, що під час засідання тристоронньої контактної групи будуть підніматися питання безпеки, зокрема відведення озброєння.

Українські Національні Новини

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