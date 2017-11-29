Контактная группа по Донбассу сегодня будет заседать в Минске

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 61395 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 40516 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 51395 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 60947 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 111761 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 113618 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 139355 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107287 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108719 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113318 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Актуальное
Контактная группа по Донбассу сегодня будет заседать в Минске

Контактная группа по Донбассу сегодня будет заседать в Минске

Киев  •  УНН

 • 16715 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, передает УНН.

Украинская сторона в трехстороннем контактной группе в Минске поднимет вопрос о "опрометчивого" наблюдателя ОБСЕ, который пожал руку и отдал воинское приветствие боевике "ЛНР" во время передачи тел украинских бойцов.

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Напомним, участница гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что в плену поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе находятся 158 граждан Украины.

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