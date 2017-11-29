Контактная группа по Донбассу сегодня будет заседать в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, передает УНН.
Украинская сторона в трехстороннем контактной группе в Минске поднимет вопрос о "опрометчивого" наблюдателя ОБСЕ, который пожал руку и отдал воинское приветствие боевике "ЛНР" во время передачи тел украинских бойцов.
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Напомним, участница гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что в плену поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе находятся 158 граждан Украины.