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Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

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У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

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МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

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26 березня, 10:32 • 398942 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

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Контактна група щодо Донбасу сьогодні засідатиме у Мінську

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сьогодні у Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, передає УНН.

Українська сторона у тристоронній контактній групі у Мінську порушить питання щодо "необачного" спостерігача ОБСЄ, який потиснув руку та віддав військове вітання бойовику "ЛНР" під час передачі тіл українських бійців.

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Нагадаємо, учасниця гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи зі врегулювання конфлікту на сході України, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що у полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі перебувають 158 громадян України.

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