Контактна група щодо Донбасу сьогодні засідатиме у Мінську

Українська сторона у тристоронній контактній групі у Мінську порушить питання щодо "необачного" спостерігача ОБСЄ, який потиснув руку та віддав військове вітання бойовику "ЛНР" під час передачі тіл українських бійців.

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Нагадаємо, учасниця гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи зі врегулювання конфлікту на сході України, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що у полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі перебувають 158 громадян України.