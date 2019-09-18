Консульство попросило немецкие СМИ правильно писать украинские геоназвания

"Генеральное консульство Украины в Мюнхене обратилось к 30 редакций немецких СМИ относительно #CorrectUA и аргументации в пользу транслитерации в немецком языке украинских геоназваний не с русского языка, а с украинского", - говорится в сообщении.

Как указано, есть первые результаты этой работы: немецкая газета Badische Zeitung 30 июля опубликовала статью под названием "Kiew или Kyjiw? Украина борется за возвращение украинского".

Напомним, библиотека Конгресса США официально ввела использование названия столицы Украины на английском языке - Kyiv.

Онлайн-кампания МИД #CorrectUA за правильное написание на английском языке названия городов началась в октябре прошлого года.

В октябре 2018 года главный британский общественный вещатель ВВС начал правильно писать Киев.