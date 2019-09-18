Консульство попросило немецкие СМИ правильно писать украинские геоназвания
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Генеральное консульство Украины в Мюнхене обратилось к 30 редакцям немецких СМИ относительно правильного написания украинских геоназв немецком языке. Об этом говорится в сообщении в Twitter онлайн-кампании Министерства иностранных дел Украины CorrectUA, передает УНН.
"Генеральное консульство Украины в Мюнхене обратилось к 30 редакций немецких СМИ относительно #CorrectUA и аргументации в пользу транслитерации в немецком языке украинских геоназваний не с русского языка, а с украинского", - говорится в сообщении.
Как указано, есть первые результаты этой работы: немецкая газета Badische Zeitung 30 июля опубликовала статью под названием "Kiew или Kyjiw? Украина борется за возвращение украинского".
Напомним, библиотека Конгресса США официально ввела использование названия столицы Украины на английском языке - Kyiv.
Онлайн-кампания МИД #CorrectUA за правильное написание на английском языке названия городов началась в октябре прошлого года.
В октябре 2018 года главный британский общественный вещатель ВВС начал правильно писать Киев.