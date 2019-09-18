Консульство попросило німецькі ЗМІ правильно писати українські геоназви
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Генеральне консульство України в Мюнхені звернулося до 30 редакцій німецьких ЗМІ щодо правильного написання українських геоназв німецькою мовою. Про це йдеться в повідомленні у Twitter онлайн-кампанії Міністерства закордонних справ України CorrectUA, передає УНН.
"Генеральне консульство України в Мюнхені звернулося до 30 редакцій німецьких ЗМІ щодо #CorrectUA та аргументації на користь транслітерації в німецькій мові українських геоназв не з російської мови, а з української", - йдеться в повідомленні.
Як вказано, є перші результати цієї роботи: німецька газета Badische Zeitung 30 липня оприлюднила статтю під назвою "Kiew чи Kyjiw? Україна бореться за повернення українського".
Нагадаємо, бібліотека Конгресу США офіційно запровадила використання назви столиці України англійською мовою – Kyiv.
Онлайн-кампанія МЗС #CorrectUA за правильне написання англійською назви міст почалася в жовтні минулого року.
У жовтні 2018 року головний британський суспільний мовник ВВС почав правильно писати Київ.