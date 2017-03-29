Консульство Польши в Луцке приостановило работу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Консульство Польши в Луцке, как и польские генеральные консульства в регионах Украины, приостановило работу. Об этом в коментарии УНН сообщили в посольстве Польши в Украине.
"Да, не работают (консульства Польши в Украине - ред.). И в Луцке тоже не работает", - сообщили в посольстве.
При этом, в посольстве Польши в Украине отметили, что "пока нет информации о том, что посольство будет закрыто".
Напомним, консульский отдел посольства и консульства Польши в Украине приостановили работу.
Как сообщили УНН в полиции, в ночь на 29 марта в помещении консульства Польши в Луцке, на улице Дубенской, взорвалась, вероятно, реактивная противотанковая граната, пострадавших нет.
Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины в Варшаве Андрей Дещица и пообещало направить ноту протеста за нападения на генеральное консульство страны в Луцке.
При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение "провокацией против генконсульства Польши в Луцке".