Консульство Польши в Луцке приостановило работу

"Да, не работают (консульства Польши в Украине - ред.). И в Луцке тоже не работает", - сообщили в посольстве.

При этом, в посольстве Польши в Украине отметили, что "пока нет информации о том, что посольство будет закрыто".

Напомним, консульский отдел посольства и консульства Польши в Украине приостановили работу.

Как сообщили УНН в полиции, в ночь на 29 марта в помещении консульства Польши в Луцке, на улице Дубенской, взорвалась, вероятно, реактивная противотанковая граната, пострадавших нет.

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины в Варшаве Андрей Дещица и пообещало направить ноту протеста за нападения на генеральное консульство страны в Луцке.

При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение "провокацией против генконсульства Польши в Луцке".