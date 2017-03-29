Консульство Польщі у Луцьку призупинило роботу

“Так, не працюють (консульства Польщі в Україні — ред.). І у Луцьку теж не працює”, — повідомили у посольстві.

При цьому, у посольстві Польщі в Україні зазначили, що “наразі немає інформації про те, що посольство буде закрито”.

Нагадаємо, консульський відділ посольства і консульства Польщі в Україні призупинили роботу.

Як повідомили УНН в поліції, в ніч на 29 березня в приміщенні консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната, постраждалих немає.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України у Варшаві Андрія Дещицю і пообіцяло направити ноту протесту через напад на генеральне консульство країни в Луцьку.

При цьому міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення “провокацією проти генконсульства Польщі у Луцьку”.