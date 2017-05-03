Конституционный суд Молдовы признал незаконным пребывание российских войск в Приднестровье
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Конституционный суд Молдовы признал неконституционным пребывание российских военных на территории Приднестровья, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Согласно выводу суда, “около 11 процентов территории Молдовы оккупированы, а российская армия не была выведена из Приднестровского региона”.
Суд подчеркнул, что Молдова является нейтральной страной и принцип нейтралитета не противоречит ее конституции и законодательству, а также “не препятствует участию Молдовы в миротворческих операциях и военных учениях, направленных на повышение боеспособности армии, для того, чтобы обеспечить безопасность страны”.
Два года назад в Конституционный суд обратилась Либеральная партия Молдовы, требуя признать неконституционным пребывание российских миротворцев на территории Приднестровья.
Напомним, ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что надеется на урегулирование приднестровского вопроса до 2019 года.