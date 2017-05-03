Конституційний суд Молдови визнав незаконним перебування російських військ у Придністров'ї
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Конституційний суд Молдови визнав неконституційним перебування російських військових на території Придністров'я, повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Згідно з висновком суду, “близько 11 відсотків території Молдови окуповані, а російська армія не була виведена з Придністровського регіону”.
Суд підкреслив, що Молдова є нейтральною країною і принцип нейтралітету не суперечить її конституції і законодавству, а також “не перешкоджає участі Молдови в миротворчих операціях та військових навчаннях, спрямованих на підвищення боєздатності армії, для того, щоб забезпечити безпеку країни”.
Два роки тому до Конституційного суду звернулася Ліберальна партія Молдови, вимагаючи визнати неконституційним перебування російських миротворців на території Придністров’я.
Нагадаємо, раніше президент Молдови Ігор Додон заявив, що сподівається на врегулювання придністровського питання до 2019 року.