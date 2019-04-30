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Конституционный суд Чехии поддержал отель в праве не принимать россиян, отказывающихся осудить аннексию Крыма

Конституционный суд Чехии поддержал отель в праве не принимать россиян, отказывающихся осудить аннексию Крыма

Киев  •  УНН

 • 11549 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Конституционный суд Чехии решил, что в действиях отеля в городе Остраве, который отказывался поселять граждан России без письменного заявления с осуждением аннексии Крыма, не было дискриминации. Также отменен штраф, который был наложен на фирму-владелицу отеля. Теперь дело возвращается на повторное рассмотрение в Наивысшего административного суда Чехии. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Конституционный суд установил, что речь о дискриминации могла бы идти, если бы клиентов отказывались селить по мотивам ненависти, очевидного произвола или с унижением их достоинства. В деле же отеля Brioni в центре Остравы речь шла о непосредственном и эмоциональном выражении политической позиции его владельца по поводу однозначного нарушения международного права, которым была аннексия Крыма Россией, и эта позиция совпадает с внешней политикой Чехии и политикой международных организаций.

“Предприниматель не должен быть политически нейтральным, и при осуществлении предпринимательской деятельности ему нельзя запретить высказывать свою позицию, если это делается корректным образом”, — отметил судья-докладчик по делу Войтех Шимичек.

Суд же констатировал, что отель обошелся предсказуемо и анонсировал такое ограничение своих услуг в интернете.

“Каждый клиент мог заранее взвесить, пользоваться ли такими услугами или нет. К тому же, речь шла об отеле в центре Остравы, где есть десятки других отелей, так что для клиентов не было проблематично найти альтернативу”, — отметили судьи.

По их словам, предпринимательство является не только путем к прибыли, но и пространством для самореализации, и государство должно вмешиваться в это только в исключительных случаях — к которым рассмотренная ситуация не принадлежит.

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Скандал вспыхнул весной 2014 года, вскоре после того, как Россия аннексировала украинский Крым. Когда в апреле того года отель Brioni проверила Чешская коммерческая инспекция, там обнаружили объявление, что граждане России не могут поселиться там, начиная с 24 марта, если не подпишут заявление с осуждением оккупации Крыма.

Инспекция наложила на фирму-владельца отеля штраф в 50 тысяч чешских крон (по нынешнему курсу это почти 58 тысяч гривен), позже суды снизили штраф до 5 тысяч. Наивысший административный суд тогда констатировал, что выражение политической позиции не дает права принуждать клиентов отмежевываться от внешней политики их государства. Владельцы отеля не согласились с этим и пришли с обжалованияем в Конституционный суд.

В Чехии Конституционный суд, в отличие от одноименного украинского органа, также уполномочен, в частности, рассматривать конституционные жалобы на решения судов низших инстанций или решения органов государственной власти или местного самоуправления, содержащие вмешательство в конституционно гарантированные основные права и свободы человека — фактически выступая в таких случаях как суд высшей инстанции в Чехии. Если Конституционный суд отменяет такое решение, он направляет дело на новое рассмотрение в соответствующий суд или орган.

Украина, а также ведущие страны мира и международные организации, считают оккупацию и аннексию Россией Крыма незаконными. После аннексии Крыма страны Запада ввели против России экономические санкции. Кремль оккупацию отрицает и называет аннексию полуострова “восстановлением исторической справедливости”.

Напомним, правительство Польши не дал согласия на вход в польские территориальные воды российском паруснике “Седов” из-за того, что на борту были курсанты с аннексированной Керчи.

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