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Конституційний суд Чехії підтримав готель у непоселенні росіян, що відмовлялися засудити анексію Криму

Конституційний суд Чехії підтримав готель у непоселенні росіян, що відмовлялися засудити анексію Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Конституційний суд Чехії вирішив, що в діях готелю в місті Остраві, який відмовлявся поселяти громадян Росії без письмової заяви з засудженням анексії Криму, не було дискримінації. Також скасований штраф, що був накладений на фірму-власницю готелю. Тепер справа повертається на повторний розгляд до Найвищого адміністративного суду Чехії. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

Конституційний суд встановив, що про дискримінацію могло б ітися, якби клієнтів відмовлялися поселяти з мотивів ненависті, очевидного свавілля чи з приниженням гідності. У справі ж із готелем Brioni в центрі Острави йшлося про безпосереднє і емоційне висловлення політичної позиції його власника на однозначне порушення міжнародного права, яким була анексія Криму Росією, і ця позиція збігається з зовнішньою політикою Чехії і політикою міжнародних організацій.

“Підприємець не мусить бути політично нейтральним і при здійсненні підприємницької діяльності йому не можна заборонити висловлювати свою політичну позицію, якщо це робиться коректним чином”, — наголосив суддя-доповідач у справі Войтех Шимічек.

Суд же констатував, що готель повівся передбачувано і анонсував таке обмеження своїх послуг в інтернеті. “Кожен клієнт так міг наперед зважити, чи використати такі послуги, чи ні. До того ж ішлося про готель у центрі Острави, де є десятки інших готелів, так що клієнтам не було проблем знайти альтернативу”, — зазначили судді.

За їхніми словами, підприємництво є не тільки шляхом до прибутку, але й простором для самореалізації, і держава мала б втручатися в це лише у виняткових випадках — до яких розглянута ситуація не належить.

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Скандал спалахнув навесні 2014 року, невдовзі по тому, як Росія анексувала український Крим. Коли у квітні того року готель Brioni перевірила Чеська комерційна інспекція, там виявили оголошення, що громадяни Росії не можуть поселитися там, починаючи з 24 березня, якщо не підпишуть заяву з засудженням окупації Криму.

Інспекція наклала на фірму-власник готелю штраф у 50 тисяч чеських крон (за нинішнім курсом це майже 58 тисяч гривень), пізніше суди знизили штраф до 5 тисяч. Найвищий адміністративний суд тоді констатував, що висловлення політичної позиції не дає права примушувати клієнтів відмежовуватися від зовнішньої політики їхньої держави. Власники готелю не погодилися з цим і дійшли з оскарженнями до Конституційного суду.

У Чехії Конституційний суд, на відміну від однойменного українського органу, також уповноважений, зокрема, розглядати конституційні скарги на рішення судів нижчих інстанцій чи рішення органів державної влади або місцевого самоврядування, які містять втручання в конституційно гарантовані основні права і свободи людини — фактично виступаючи в таких випадках як суд найвищої інстанції в Чехії. Якщо Конституційний суд скасовує таке рішення, він направляє справу на новий розгляд до відповідного суду чи органу.

Україна, а також провідні країни світу та міжнародні організації, вважають окупацію й анексію Росією Криму незаконними. Через анексію Криму країни Заходу запровадили проти Росії економічні санкції. Кремль окупацію заперечує і називає анексію півострова “відновленням історичної справедливості”.

Нагадаємо, уряд Польщи не дав згоди на вхід у польські територіальні води російському вітрильнику “Сєдов” через те, що на борту були курсанти з анексованої Керчі.

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