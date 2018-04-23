Коноплянка оформил гол и результативный пас в игре Бундеслиги

Вингер сборной появился в стартовом составе гостей и уже на 5-й минуте нацеленную фланговую передачу игрока сборной Украины превратил в гол Брель Эмболо. А на 24-й Коноплянка забил сам, и еще в первом тайме было делать минимум хет-трик. В конце концов, Евгений сыграл 64 минуты, а его команда не смогла дожать “Кельн” — 2:2.

Отметим, что при 56 очках в активе, “Шальке” идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Германии.

Добавим, что в этом сезоне Коноплянка провел в составе гельзенкирхенцев 27 матчей, в которых забил шесть голов и отдал пять голевых передач.