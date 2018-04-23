Коноплянка оформив гол і результативний пас у грі Бундесліги
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У протистоянні 31-го туру німецької Бундесліги, в якому “Шальке” грав на виїзді в Кельні, футболіст збірної України Євген Коноплянка продемонстрував результативні дії, інформує УНН з посиланням на Федерацію футболу України.
Вінгер збірної з’явився у стартовому складі гостей і вже на 5-й хвилині націлену флангову передачу гравця збірної України перетворив на гол Брель Емболо. А на 24-й Коноплянка забив сам, і ще в першому таймі мав робити щонайменше хет-трик. Зрештою, Євген відіграв 64 хвилини, а його команда не змогла дотиснути “Кельн” — 2:2.
Зазначимо, що при 56 очках в активі, “Шальке” йде на другій позиції у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.
Додамо, що в цьому сезоні Коноплянка провів у складі гельзенкірхенців 27 матчів, в яких забив шість голів та віддав п’ять гольових передач.