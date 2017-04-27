Конкурс в Совет общественного контроля НАБУ стартует 10 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Конкурс по выбору нового состава Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины стартует 10 мая. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.
"С 10 по 19 мая 2017 представители общественных объединений (ОО), уставная деятельность которых связана с предотвращением и противодействием коррупции, смогут принять участие в конкурсе по формированию нового состава Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины", - говорится в сообщении.
Директор НАБУ Артем Сытник подписал соответствующее распоряжение 24 апреля.
Кандидаты могут подавать документы на конкурс в течение 9 календарных дней.
Рейтинговое интернет-голосования состоится с 9:00 до 21:00 31 мая 2017 года.
Для участия в конкурсе кандидаты должны предоставить решение руководящего органа ОО о выдвижении кандидатур для участия в конкурсе, копию устава и свидетельства о регистрации ОО, заявление кандидата об участии в конкурсе по сообщению об отсутствии определенных Законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" ограничений относительно вхождения в состав РГК, копию документа, удостоверяющего личность, автобиографию кандидата.
Кроме того, претенденты должны подать декларацию за 2016 год, заполненную кандидатом собственноручно, мотивационное письмо кандидата, контактный номер телефона и адрес электронной почты, а также письменное согласие на обработку персональных данных и обнародования копий документов.
Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро осуществляет расследование 319 уголовных производств на более чем 85 млрд грн убытков.