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Конкурс до Ради громадського контролю НАБУ стартує 10 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Конкурс з обрання нового складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України стартує 10 травня. Про це повідомляє прес-служба НАБУ, передає УНН.

Конкурс до Ради громадського контролю НАБУ стартує 10 травня

“З 10 по 19 травня 2017 року представники громадських об’єднань (ГО), статутна діяльність яких пов’язана із запобіганням та протидією корупції, зможуть взяти участь у конкурсі з формування нового складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України”, — йдеться у повідомленні.

Директор НАБУ Артем Ситник підписав відповідне розпорядження 24 квітня.

Кандидати можуть подавати документи на конкурс протягом 9 календарних днів.

Рейтингове інтернет-голосування відбудеться з 9:00 до 21:00 31 травня 2017 року.

Для участі у конкурсі кандидати повинні надати рішення керівного органу ГО про висування кандидатур для участі в конкурсі, копію статуту та свідоцтва про реєстрацію ГО, заяву кандидата про участь в конкурсі з повідомленням про відсутність визначених Законом “Про Національне антикорупційне бюро України” обмежень щодо входження до складу РГК, копію документа, що посвідчує особу, автобіографію кандидата.

Крім того претенденти повинні подати декларацію за 2016 рік, заповнену кандидатом власноруч, мотиваційний лист кандидата, контактний номер телефону та адресу електронної пошти, а також письмову згоду на обробку персональних даних і на оприлюднення копій документів.

Як повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро здійснює розслідування 319 кримінальних проваджень на більш ніж 85 млрд грн збитків.

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