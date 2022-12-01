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Конгрессмены получили доступ к налоговым декларациям Трампа – СМИ

Конгрессмены получили доступ к налоговым декларациям Трампа – СМИ

Киев • УНН

 • 1650624 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Комитет Палаты представителей получил доступ к налоговым декларациям бывшего президента США Дональда Трампа, что положило конец многолетней судебной борьбе демократов за получение этих документов. Об этом пишет The Hill, информирует УНН.

Детали

Представитель Министерства финансов заявил в среду, что министерство выполнило приказ Верховного суда на прошлой неделе, отклонив экстренную апелляцию Трампа о прекращении передачи, что фактически положило конец его многолетнему противостоянию этим усилиям.

Новость о том, что департамент снял барьеры для налоговых деклараций, была впервые уведомлена CNN. The Hill обратился за комментарием к Комитету Палаты представителей по бюджету и финансам.

Демократы в Палате представителей утверждали, что им необходимо исследовать президентские проверки IRS, но адвокаты Трампа неоднократно отталкивали их и предполагали, что запрос был чисто политическим.

Дополнение

В 2016 году Трамп нарушил традицию обнародования кандидатами в президенты своих налоговых деклараций, хранящихся в тайне, если только гражданин сам не опубликует их или если законодатели не спросят документы.

Эта секретность породила запрос Комитета по бюджету под руководством председателя Ричарда Нила (штат Массачусетс) о предоставлении личных налоговых деклараций Трампа с 2013 по 2018 годы и деклараций восьми подконтрольных ему бизнес-структур. Бывший президент утверждал, что запрос неконституционный.

Назначенный Трампом федеральный судья первой инстанции сначала отклонил иск Трампа в конце прошлого года, и это решение позже было подтверждено базирующимся в округе Колумбия федеральным апелляционным судом, прежде чем бывший президент попросил Верховный суд вмешаться.

Главный судья Джон Робертс в начале месяца временно заблокировал публикацию налоговых деклараций Трампа, чтобы суд в полном составе рассмотрел этот вопрос, и без особых разногласий судьи отклонили апелляцию Трампа 22 ноября.

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