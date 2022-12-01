Конгресмени отримали доступ до податкових декларацій Трампа – ЗМІ

Деталі

Представник Міністерства фінансів заявив в середу, що міністерство виконало наказ Верховного суду минулого тижня, відхиливши екстрену апеляцію Трампа про припинення передачі, що фактично поклало край його багаторічному протистоянню цим зусиллям.

Новина про те, що департамент зняв бар'єри для податкових декларацій, була вперше повідомлена CNN. The Hill звернувся за коментарем до Комітету Палати представників з питань бюджету та фінансів.

Демократи в Палаті представників стверджували, що їм необхідно дослідити президентські перевірки IRS, але адвокати Трампа неодноразово відштовхували їх і припускали, що запит був суто політичним.

Доповнення

У 2016 році Трамп порушив традицію оприлюднення кандидатами в президенти своїх податкових декларацій, які зберігаються в таємниці, якщо тільки громадянин сам не опублікує їх, або якщо законодавці не запросять документи.

Ця секретність породила запит Комітету з питань бюджету під керівництвом голови Річарда Ніла (штат Массачусетс) щодо надання особистих податкових декларацій Трампа з 2013 по 2018 роки та декларацій восьми підконтрольних йому бізнес-структур. Колишній президент стверджував, що запит є неконституційним.

Призначений Трампом федеральний суддя першої інстанції спочатку відхилив позов Трампа в кінці минулого року, і це рішення пізніше було підтверджено федеральним апеляційним судом, що базується в окрузі Колумбія, перш ніж колишній президент попросив Верховний суд втрутитися.

Головний суддя Джон Робертс на початку місяця тимчасово заблокував публікацію податкових декларацій Трампа, щоб суд у повному складі розглянув це питання, і без особливих розбіжностей судді відхилили апеляцію Трампа 22 листопада.

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