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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Дональд Трамп звинуватив Міністерство юстиції США у корупції

Дональд Трамп звинуватив Міністерство юстиції США у корупції

Київ • УНН

 • 1178125 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Міністерство юстиції США корумповано та вибірково веде розслідування, пише УНН.

Цитата

"Міністерство "юстиції" корумповано. Пропонували Крістоферу Стилу 1 млн доларів за брехню про мене, заплатили російському статку, щоб "дістатись Трампу", сказали Facebook не згадувати ноутбук Хантера Байдена перед виборами, оскільки нібито справа "була російською дезінформацією", але вони знають, що все це не так", - написав колишній президент США у своїй соцмережі Truth Social.

Додамо

Верховний суд США у вівторок схвалив публікацію податкових декларацій Дональда Трампа комітету Конгресу, завдавши поразки колишньому президенту-республіканцю, який назвав запит групи під керівництвом демократів політично вмотивованим.

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