Дональд Трамп звинуватив Міністерство юстиції США у корупції

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"Міністерство "юстиції" корумповано. Пропонували Крістоферу Стилу 1 млн доларів за брехню про мене, заплатили російському статку, щоб "дістатись Трампу", сказали Facebook не згадувати ноутбук Хантера Байдена перед виборами, оскільки нібито справа "була російською дезінформацією", але вони знають, що все це не так", - написав колишній президент США у своїй соцмережі Truth Social.

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Верховний суд США у вівторок схвалив публікацію податкових декларацій Дональда Трампа комітету Конгресу, завдавши поразки колишньому президенту-республіканцю, який назвав запит групи під керівництвом демократів політично вмотивованим.